Азербайджан резко увеличил производство мазута

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 1 084,0 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 8,8% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 471,0 тыс. тонн автомобильного бензина, 79,0 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 275,2 тыс. тонн керосина, 980,7 тыс. тонн дизельного топлива, 5,0 тыс. тонн смазочных масел, 47,7 тыс. тонн нефтяного битума, 69,3 тыс. тонн. нефтяного кокса.

Производство автомобильного бензина сократилось на 10,4%, бензина для нефтехимии - на 15,9%, керосина – 5,5%, дизельного топлива - на 27,2%, смазочных масел – 29,6%, нефтяного битума – 14,4%, нефтяного кокса – 40,4%.

За первые пять месяцев отмечается рост производства топливного мазута в 187,4 раза.