Азербайджан ратифицирует Парижское соглашение к концу месяца

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Парижское соглашение будет ратифицировано и вступит в силу 28 октября на пленарном заседании парламента Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров в своем выступлении на VII Международном форуме “Энергия для устойчивого развития”.

По словам В.Алескерова, в настоящее время уголь является основным сырьем для получения энергии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: "Никого нельзя упрекать за использование угля. США и европейские страны в прошлые века также использовали уголь".

Отметим, что в Париже с 30 ноября по 12 декабря прошлого года состоялся глобальный форум по климатическим изменениям, а 22 апреля 2016 года в Нью-Йорке 171 страна подписала Парижское соглашение. Уже 81 страна ратифицировала данное соглашение.