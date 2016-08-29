Азербайджан рассматривает возможности транзита иранского и иракского газа по TANAP

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Официальный Баку не исключает транзит по территории Азербайджана и выход на европейский рынок посредством TANAP иракского и иранского газа. Как передает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов.

"Азербайджан – один из основных инициаторов TANAP. Мы рассматриваем вопрос транспортировки иранского газа по территории Азербайджана и дальнейший выход в Европу посредством TANAP в Турции", - отметил замминистра.

Н.Аббасов добавил, что между Азербайджаном и Ираном существует инфраструктура для транзита иранского и даже иракского газа по территории республики.