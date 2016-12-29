Азербайджан рассматривает возможность приватизации электростанций

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В ближайшие годы ОАО “Азерэнержи”, министерство энергетики и другие соответствующие структуры рассмотрят возможности приватизации электростанций. Как передает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым “Стратегической дорожной карте по развитию коммунальных услуг (электрическая и тепловая энергия, вода и газ) в Азербайджане”.

Согласно документу, в случае принятия решения о приватизации, будут проведены консультации с соответствующими госструктурами, определены важные активы, не являющиеся предметом приватизации со стратегической точки зрения: "Азерэнержи” привлечет экспертов и проведет сравнение стандартных показателей на основе технико-экономического обоснования и анализов в целях определения электростанций, нуждающихся в повышении эффективности, и приемлемых механизмов повышения эффективности. В то же время будет рассмотрен вопрос вывода из эксплуатации неэффективно работающих электростанций”.

В документе также отмечается, что “Азерэнержи” и министерство энергетики в связи с модернизацией объявят тендер на выбор инвестора на основе прозрачных критериев.

Согласно Стратегической дорожной карте, по итогам реализации данной программы, наряду с повышением эффективности работающих на газе электростанций, к 2020 году реальный ВВП увеличится в целом на 75 млн манатов.