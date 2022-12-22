Азербайджан расширяет географию поставок своих энергоресурсов в Европе

На фоне все продолжающейся войны в Украине и ее энергетических последствий для Европы, страны ЕС все больше обращают свой взор на азербайджанский газ.

Со следующего года азербайджанский газ может начать поставляться в Сербию, что еще больше расширяет географию поставок азербайджанских энергоресурсов и повышает значимость Азербайджана, как важного энергетического партнера Европы.

Как передает Report, вчера завершился рабочий визит президента Сербии Александра Вучича в Азербайджан, в ходе которого было обсуждено, в том числе, энергетическое сотрудничество двух стран.

Данный вопрос играет особое значение с учетом того, что зависящие от российского газа европейские страны, начали искать новые пути поставок газа и, конечно же, главным их партнером стал Азербайджан.

"Естественно, энергетический сектор является частью нашего сотрудничества. В последнее время эта сфера приобретает все большее значение. Природные ресурсы Азербайджана уже экспортируются по различным направлениям, в том числе на европейский континент, включая соседние с Сербией страны. Имеются возможности для сотрудничества как в области природного газа, так и электроэнергии, проведены соответствующие переговоры. Уверен, что, начиная со следующего года, будут предприняты практические шаги для экспорта азербайджанской электроэнергии в Сербию", - отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместного заявления для прессы по итогам встречи с сербским коллегой.

Активное обращение ЕС к Азербайджану, особенно стран Восточной Европы, которые оказались наиболее уязвимыми к нехватке энергоресурсов из-за кризиса в связи с войной в Украине, еще раз показало важность роли страны в обеспечении энергобезопасности Старого Света.

16 ноября Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Romgaz Румынии был подписан контракт на поставку газа из Азербайджана в Румынию с 1 января будущего года. Соглашение предусматривает плановую транспортировку природного газа по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с 1 января 2023 года. Договор, обеспечивающий поставку азербайджанского газа новому покупателю в Европе, служит стратегическим целям нашей страны по диверсификации поставок газа и обеспечивает диверсификацию источников получения энергоресурсов для этой европейской страны.

На следующий месяц, 17 декабря в Бухаресте было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии".

"Наша страна готовится стать важным поставщиком электроэнергии в Европу, в основном зеленой. Потенциал возобновляемой энергии Азербайджана составляет более 27 ГВт по ветровой и солнечной на суше и 157 ГВт - морской ветроэнергии в азербайджанском секторе Каспийского моря", - сказал президент Алиев 17 декабря в Бухаресте, где подписали это соглашение.

Собственно основа для расширения сотрудничества Азербайджана с Европой была заложена еще в июле текущего года, в ходе визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан, когда был подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в области энергетики.

Укреплению сотрудничества Азербайджана с Европой способствовал и запуск Южного газового коридора (ЮГК) в 2020 году. ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущих начало в Азербайджане и тянущихся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа из Азербайджана в ЕС.

Таким образом, Азербайджан продолжает сотрудничество с европейскими странами в энергетической сфере, расширяет его и остается надежным поставщиком энергоресурсов ЕС.