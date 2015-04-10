Азербайджан расширил участие на нефтяном рынке Азии

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году Азербайджан экспортировал в целом 35 млн. тонн нефти, из которых 24,5 млн. тонн приходится на долю Госнефтекомпании (SOCAR). Как сообщает Report, об этом заявил в своем выступлении на международной конференции в Баку начальник отдела Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Адиль Абышов.

По словам А.Абышова, это составляет 70% от общего объема экспортируемой нефти: "В прошлом году 82% нефти экспортировано посредством БТД, 12% - Баку-Супса, 3% - Баку-Новороссийск, остальные 3% - посредством железной дороги".

А.Абышов отметил, что сегодня SOCAR имеет связи с 30 странами, которые реализуются посредством SOCAR Trading: "На европейском рынке основными импортерами нефти являются Италия, Германия и Франция. В прошлом году SOCAR отправил 20% нефти на рынок Азии. В последние годы SOCAR расширил рынок продаж в Средней Азии и Афганистане. В Грузию же экспортируется 12% нефти".

Начальник отдела добавил, что представительства SOCAR Trading осуществляют деятельность в ОАЭ, Сингапуре и Швейцарии.