Азербайджан раскритиковал доклад, представленный в Комитете по энергобезопасности ПА Евронест

Азербайджанская делегация выразила протест предвзятому докладу члена Европарламента на заседании Комитета по энергетической безопасности Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе.

Азербайджанская делегация выразила протест предвзятому докладу члена Европарламента на заседании Комитета по энергетической безопасности Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе.

Как сообщает Report, поскольку встречи с парламентарием, нацеленные на поиск компромиссного варианта, не дали результатов, доклад был снят с повестки.

Выступившие на обсуждении депутаты Вугар Байрамов, Ильтизам Юсифов и Рази Нуруллаев рассказали о роли Азербайджана в энергетической безопасности и строительстве новой энергетической инфраструктуры, о важности перехода к "зеленой энергии", о том, какой вклад внесет предстоящая в Азербайджане конференция COP29.

По предложению Азербайджана для очередного заседания была выбрана тема доклада - "Парадигма вызовов взаимосвязанной энергетической системы для более устойчивого будущего в странах Восточного партнерства".