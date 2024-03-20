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Азербайджан раскритиковал доклад, представленный в Комитете по энергобезопасности ПА Евронест

Азербайджан раскритиковал доклад, представленный в Комитете по энергобезопасности ПА Евронест Азербайджанская делегация выразила протест предвзятому докладу члена Европарламента на заседании Комитета по энергетической безопасности Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе.
Энергетика
20 марта 2024 г. 10:48
Азербайджан раскритиковал доклад, представленный в Комитете по энергобезопасности ПА Евронест

Азербайджанская делегация выразила протест предвзятому докладу члена Европарламента на заседании Комитета по энергетической безопасности Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе.

Как сообщает Report, поскольку встречи с парламентарием, нацеленные на поиск компромиссного варианта, не дали результатов, доклад был снят с повестки.

Выступившие на обсуждении депутаты Вугар Байрамов, Ильтизам Юсифов и Рази Нуруллаев рассказали о роли Азербайджана в энергетической безопасности и строительстве новой энергетической инфраструктуры, о важности перехода к "зеленой энергии", о том, какой вклад внесет предстоящая в Азербайджане конференция COP29.

По предложению Азербайджана для очередного заседания была выбрана тема доклада - "Парадигма вызовов взаимосвязанной энергетической системы для более устойчивого будущего в странах Восточного партнерства".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avronest PA-nın Enerji Təhülkəsizliyi Komitəsində təqdim olunmuş məruzəni ləğv etdirib

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