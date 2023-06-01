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Азербайджан работает над созданием коридора “зеленой энергии” в Европу

Азербайджан работает над созданием коридора “зеленой энергии” в Европу В настоящее время Азербайджан работает над созданием коридора “зеленой энергии”, который соединит ветряные электростанции Каспийского моря с Европой по Черноморскому подводному кабелю, а также соответствующей инфраструктуры в Румынии и Венгрии.
Энергетика
1 июня 2023 г. 11:43
Азербайджан работает над созданием коридора “зеленой энергии” в Европу

В настоящее время Азербайджан работает над созданием коридора “зеленой энергии”, который соединит ветряные электростанции Каспийского моря с Европой по Черноморскому подводному кабелю, а также соответствующей инфраструктуры в Румынии и Венгрии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время выступления на Бакинском энергетическом форуме, который сегодня начал работу.

По его словам, Азербайджан объединил усилия для подготовки технико-экономического обоснования проекта, который будет включать производство, передачу, распределение и продажу различных видов “зеленой энергии": "Болгарское правительство выразило желание присоединиться к этому соглашению, которое планируется ратифицировать в ближайшее время. Дан старт процессу создания совместного предприятия с нашими странами-партнерами. Думаю, это сотрудничество будет выгодно всем сторонам”.

П.Шахбазов отметил, что интерес к поставкам "зеленой энергии" из Азербайджана растет, и вступление нашей страны в европейский энергетический рынок с новым статусом является одним из ключевых положений нашего постоянно развивающегося стратегического партнерства с ЕС: “Азербайджан является страной, которая постоянно диверсифицирует энергоснабжение Европы альтернативными источниками и маршрутами. Одним словом, Азербайджан полон решимости реализовать свои стратегические цели, связанные с его развитием как страны "зеленой энергии”.

Отметим, что в декабре 2022 года было подписано соглашение между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи “зеленой энергии”. Данный проект заключается в прокладке по дну Черного моря электрического кабеля, который соединит Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Avropaya “yaşıl enerji” dəhlizinin yaradılması üzərində işləyir

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