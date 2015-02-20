​Азербайджан проводит политику национализации кадров иностранных компаний

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Большинство сотрудников, привлеченных к проекту разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), являются азербайджанцами. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Управления инвестиций SOCAR Теймур Махмудов.

По словам Т.Махмудова, политика национализации кадров реализуется в таких действующих в Азербайджане компаниях, как BP, Hulliburton и других: "Если в 2013 году персонал проекта АЧГ на 75% состоял из местных работников, сегодня в результате политики национализации кадров эта цифра достигла 78%".

Т.Махмудов отметил, что в соответствии с политикой национализации кадров в 2018 году привлеченный к различным проектам персонал будет на 92-95% состоять из местных кадров.