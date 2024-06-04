Азербайджан провел обсуждения по двустороннему сотрудничеству с Бюро энергетических ресурсов США

Азербайджан провел обсуждения по вопросам двустороннего сотрудничества с Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США).

Азербайджан провел обсуждения по вопросам двустороннего сотрудничества с Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США).

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на странице в соцсети "X".

"В рамках Бакинской энергетической недели мы встретились со старшим советником Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом. Обсудили роль Азербайджана как надежного энергетического партнера в энергоснабжении, деятельность по переходу к "зеленой" энергетике, вопросы энергетической повестки в рамках COP29, а также двустороннее сотрудничество", - написал Шахбазов.