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Азербайджан провел обсуждения по двустороннему сотрудничеству с Бюро энергетических ресурсов США

Азербайджан провел обсуждения по двустороннему сотрудничеству с Бюро энергетических ресурсов США Азербайджан провел обсуждения по вопросам двустороннего сотрудничества с Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США).
Энергетика
4 июня 2024 г. 19:21
Азербайджан провел обсуждения по двустороннему сотрудничеству с Бюро энергетических ресурсов США

Азербайджан провел обсуждения по вопросам двустороннего сотрудничества с Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Соединенных Штатов Америки (США).

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал на странице в соцсети "X".

"В рамках Бакинской энергетической недели мы встретились со старшим советником Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Гарри Кемианом. Обсудили роль Азербайджана как надежного энергетического партнера в энергоснабжении, деятельность по переходу к "зеленой" энергетике, вопросы энергетической повестки в рамках COP29, а также двустороннее сотрудничество", - написал Шахбазов.

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Версия на английском языке Azerbaijani minister, US State Department official mull cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ-ın Enerji Ehtiyatları Bürosu ilə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparıb

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