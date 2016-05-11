​Азербайджан проведет встречу по поводу приобретения доли в DESFA

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ "Переговоры по DESFA продолжаются. Стороны пока не уточнили процентное соотношение долевого участия". Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев отметил, что скоро ожидается обсуждение вопроса с руководством Греции: "Я планирую принять участие в церемонии открытия и обсудить этот вопрос с руководством Греции".

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.