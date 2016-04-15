​Азербайджан произвел в этом году нефтепродукты на общую сумму 622 млн. манатов

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года объем производства нефтепродуктов в стране в стоимостном выражении составил 622,3 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 281,1 тыс. тонн автомобильного бензина, 42,8 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 572,0 тыс. тонн дизельного топлива, 1,0 тыс. тонн смазочных масел, 22,0 тыс. тонн нефтяного битума, 21,4 тыс. тонн. нефтяного кокса.

В первом квартале этого года производства автомобильного бензина сократилось на 6,4%, бензина для нефтехимии - на 10,3%, дизельного топлива - на 28,2%, смазочных масел - 64,3%, нефтяного битума - 32,5%, нефтяного кокса - 67%.

За первые три месяца этого года в стране произведено 172 тыс. тонн керосина, 339,7 тыс. тонн топливного мазута. Производство керосина выросло на 5,3%, топливного мазута - в 1 698,5 раз.