Азербайджан проинформировал ОПЕК в связи с ежедневной добычей нефти за август

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Министерство энергетики, в соответствии с соглашением о сокращении добычи нефти стран, входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не являющихся членами картеля, представило данные по ежесуточной нефтедобыче Азербайджана за август текущего года технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.

Как сообщили Report в министерстве, согласно данным, в августе ежесуточная добыча по стране составила 734,8 тыс. баррелей. Из них 704 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 30,8 тыс. баррелей – на конденсат. Экспортировано 617,6 тыс. баррелей сырой нефти, 30,8 тыс. баррелей конденсата и 6,6 тыс. баррелей нефтепродуктов в день. Азербайджан в очередной раз полностью выполнил обязательство по сокращению добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

Отметим, что в январе ежесуточная добыча в Азербайджане составила 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте – 733,3 тыс. баррелей, в апреле - 781,1 тыс. баррелей, в мае – 785,3 тыс. баррелей, в июне – 793,7 тыс. баррелей, в июле – 796,7 тыс. баррелей.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до 1 квартала 2018 года.