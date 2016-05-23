​Азербайджан продаст 17% акций DESFA итальянской компании Snam

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продаст итальянской компании Snam 17% из 66% пакета акций оператора газораспределительной сети Греции - DESFA.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев в своем интервью в программе Hesabat на ANS.

По словам министра, греческая сторона заявила, что вопрос по DESFA решится к концу этого года.

"Европейская комиссия должна понять, что здесь нет противоречия с законодательством Евросоюза, или же, как они говорят, 17% из 66%-ного пакета акций будет продано другой компании. Они отмечают, что подтвердят 49% доли SOCAR. Переговоры по данному вопросу продолжаются. Мы согласны на это. Мы продадим 17% итальянской компании Snam и тем самым вопрос по DESFA будет урегулирован", - сообщил министр.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.