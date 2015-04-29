​Азербайджан продал в Турцию и Грузию 38 млрд. кубометров газа

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ На месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли" до сегодняшнего дня добыто 365 млн. тонн нефти, 107 млрд. кубометров газа. Сегодня здесь действуют 88 скважин, из которых ежесуточно добывается 90 тысяч тонн нефти, 35 млн. кубометров газа. Из 365 млн. тонн 198 млн. тонн - прибыльная нефть Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), академик Хошбахт Юсифзаде, представивший на ежегодном общем заседании НАНА доклад на тему "Нефтяная стратегия Азербайджана и наука".

По словам Х.Юсифзаде, объемы прибыльной нефти растут из года в год, и транспортировка нефти осуществляется, в основном, посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД): "Например, только в прошлом году на "Азери-Чираг-Гюнешли" было добыто 34 млн. тонн нефти, из них 22,5 млн. тонн - прибыльной нефти, что составляет около 70%. Из экспортированных на зарубежные рынки 373 млн. тонн нефти 171 млн. тонн транспортировано посредством БДТ. Другой особенностью БТД является то, что он выходит не к Черному, а к Средиземному морю, потому что в Черном море плавают танкеры малой вместимости, а в Средиземном море на танкеры можно загружать 300-500 тысяч тонн нефти".

Представитель SOCAR считает, что месторождение "Шахдениз" принесло известность Азербайджану как газовой стране: "Общие запасы месторождения "Шахдениз" оцениваются в 1,2 трлн. кубометров газа и 240 млн. тонн конденсата. Ни на одном морском месторождении мира нет таких больших запасов газа. Сейчас на месторождении работают 6 скважин, из которых ежесуточно добывается до 29 млн. кубометров газа. До сегодняшнего дня на этом месторождении было добыто 61 млрд. кубометров газа и 16 млн. тонн конденсата. Этот газ продается не только в пределах Азербайджана, но и в Турцию и Грузию. До сегодняшнего дня в Турцию было продано 33 млрд. кубометров газа, в Грузию - 4,5 млрд. кубометров газа".