Азербайджан продал 258 млн тонн прибыльной нефти с АЧГ

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ "По состоянию на 1 мая этого года продано 258 млн тонн прибыльной нефти с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери, Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ, "Контракт века")".

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на 25-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

"Это составляет 60% всей нефти с АЧГ, реализованной на мировом рынке. Вот уже 19 лет Азербайджан получает прибыльную нефть с АЧГ ", - сказал он.

По словам Юсифзаде, с начала разработки (1997 год) и по 1 мая этого года с АЧГ добыто 455 млн тонн нефти и 145 млрд кубометров газа.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ.