Азербайджан продал 256 млн тонн прибыльной нефти с АЧГ

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Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "По состоянию на 1 апреля этого года продано 256 млн тонн прибыльной нефти с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери, Чираг и Глубоководный Гюнешли" (АЧГ, "Контракт века").

Как сообщает Report, об этом сказал первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде на III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия", стартовавшем сегодня в Баку.

"Это составляет 56,6% всей нефти АЧГ, реализованной на мировом рынке. Вот уже 19 лет Азербайджан получает прибыльную нефть с АЧГ ", - сказал он.

По его словам, с начала разработки (1997 год) и по 1 апреля этого года с АЧГ добыто 453 млн тонн нефти и 144 млрд кубометров газа.

Х.Юсифзаде также подчеркнул, что в проект АЧГ вложено 43 млрд долларов и еще столько же будет инвестировано.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ.