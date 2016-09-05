Азербайджан привлечет кредит у международных коммерческих банков на финансирование карбамидного завода

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Переговоры по привлечению кредита под государственные гарантии для финансирования строительства карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте находятся на стадии завершения.

Об этом сообщил Report директор завода Хаял Джафаров.

Директор завода отметил, что в финансировании примут участие, помимо корейского Eximbank, несколько международных коммерческих банков. Их названия станут известны в течение одного месяца. Он добавил, что сейчас обсуждаются условия контракта.

"В сентябре-октябре переговоры активизируются. Надеемся, что они завершатся в конце октября-начале ноября. Кредит на сумму 500 млн. евро будет привлечен под госгарантии", - добавил Х.Джафаров.

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана. С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода. На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки.