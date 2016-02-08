​Азербайджан приступил к транзиту электроэнергии в Турцию через Грузию

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Государственная электросистема Грузии" начала осуществление функции транзитного коридора в двух направлениях - из Азербайджана в Турцию и из России в Армению.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Грузия Online, с 7 февраля началось осуществление транзита электроэнергии примерно 80 мегаватт мощности из Азербайджана в Турцию.

Транзит электроэнергии из России в Армению в среднем 30 мегаватт мощности начался 5 февраля.

В результате, Грузия ежемесячно получит 1 млн. лари дохода из транзита электроэнергии.