Азербайджан присоединяется к Международной энергетической хартии

© Report/ Firi Salim

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан представил письмо о намерении присоединиться к Международной энергетической хартии (II Гаагский документ).

Как сообщает Report, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов вручил письмо генеральному секретарю Энергетической хартии Урбану Руснаку в рамках проходящего в Баку круглого стола высокого уровня по законопроекту "Об энергоэффективности".

"Азербайджан и Европейская энергетическая хартия в 1994 году подписали соглашение о присоединении к хартии, которое вступило в силу в 1998 году. Европейская энергетическая хартия получила статус Международной энергетической хартии 21 мая 2015 года в Гааге. Мы хотим тесно сотрудничать с Международной энергетической хартией по ряду вопросов. Сегодня мы представили письмо о присоединении Азербайджана к Международной энергетической хартии", - сказал он.

Таким образом, Азербайджан становится 87-м членом Международной энергетической хартии.

Касаясь законопроекта об энергоэффективности, министр сказал, что Международная энергетическая хартия завершила процесс подготовки законопроекта "Об энергетической результативности и энергоэффективности" Азербайджана в рамках созданной в 2016 году новой программы ЕС "EU4Energy".

По его словам, законопроект, вынесенный на обсуждение межминистерской рабочей группы, был подготовлен с учетом международных стандартов и практики и направлен на достижение целей, изложенных в Стратегической дорожной карте.

Генеральный секретарь Энергетической хартии высоко оценил присоединение Азербайджана к Хартии.