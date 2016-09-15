Азербайджан приостановил импорт бензина марки АИ-92

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Процесс производства на Нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева (НПЗ) возобновлен, в связи с чем приостановлен временный импорт в страну автомобильного бензина марки АИ-92.

Как передает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, с середины августа в страну ввезено 30 тыс. тонн бензина марки АИ-92.

"В Азербайджане очень дешевый бензин. Цены настолько низкие, что даже без учета налогообложения импортируемый бензин обходится в два раза дороже. Мы опасались, что в период остановки завода на ремонт спрос не будет полностью удовлетворен. Поэтому обратились к правительству по вопросу освобождения ввозимого бензина от таможенных пошлин и акцизного налога. Однако и без налогообложения мы потеряли несколько миллионов. Спрос в стране полностью был покрыт", - добавил Р.Абдуллаев.

Напомним, что БНПЗ имени Гейдара Алиева с 1 августа был остановлен на ремонт. Вчера SOCAR объявил о возобновлении производства на заводе.

С учетом того, что работы по модернизации могут продлиться дольше стандартных 25-30 календарных дней и в целях обеспечения внутреннего спроса, SOCAR обратился в Кабмин по вопросу освобождения ввозимого бензина АИ-92 от таможенных пошлин и акцизного налога.

Кабинет министров внес поправки в постановление от 19 января 2001 года "Об утверждении акцизных ставок на товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики и облагаемые акцизом" и постановление от 12 апреля 2001 года "О ставках таможенных пошлин по импортно-экспортным операциям". Так, акцизная ставка на импорт бензина для двигателя, за исключением авиационного бензина, снижена с 200 манатов до 1 маната. Согласно второй поправке, таможенная пошлина на бензин АИ-92 снижена с 15% до 0%.