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    Азербайджан приостановил экспорт электроэнергии в Иран в связи с аварией

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан приостановил экспорт электроэнергии в Иран в связи с аварией, произошедшей на одной из подстанций ТЭЦ "Азербайджан" в Мингячевире.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

    Отметим, что в соответствии с соглашением, подписанным в апреле между "Азерэнержи" и TAVANIR, с 1 июня "Азерэнержи" начал экспорт электроэнергии в иранские регионы Муган и Астара. Мощность передачи достигает 80 МВт.

    Напомним, что в ночь на 3 июля на трансформаторе одной из подстанций ТЭЦ в Мингячевире произошла авария, приведшая к прекращению подачи электроэнергии в 39 городов и районов страны, включая города Баку и Гянджа.

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин аварии.

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