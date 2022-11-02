Заместитель премьера: Азербайджан принимает все необходимые меры для перехода на зеленую энергию

Азербайджан принимает все необходимые меры для перехода на "зеленую" энергию.

Азербайджан принимает все необходимые меры для перехода на "зеленую" энергию.

Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов заявил в ходе мероприятия на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

По его словам, Азербайджан очень серьезно относится с "зеленому переходу". В этой связи уже предприняты многие меры, а в перспективе предстоит еще больше шагов для достижения этой цели.

Али Ахмедов отметил, что Азербайджан участвует в международных проектах в том числе по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года.