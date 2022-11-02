Заместитель премьера: Азербайджан принимает все необходимые меры для перехода на зеленую энергию

Азербайджан принимает все необходимые меры для перехода на "зеленую" энергию.
Как передает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов заявил в ходе мероприятия на тему "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".
По его словам, Азербайджан очень серьезно относится с "зеленому переходу". В этой связи уже предприняты многие меры, а в перспективе предстоит еще больше шагов для достижения этой цели.
Али Ахмедов отметил, что Азербайджан участвует в международных проектах в том числе по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН до 2030 года.