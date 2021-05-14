Азербайджан принимает участие в форуме по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана

В Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялся Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор этой страны

В Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялся Международный форум по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор этой страны, организаторами которого выступили Государственные концерны Türkmengaz и Türkmennebit, Государственная корпорация Türkmengeologiýa, а также Министерство финансов и экономики страны.

Среди его участников – представители правительственных структур, профильных министерств и ведомств, ведущих мировых нефтегазовых, сервисных и консалтинговых компаний, авторитетных международных организаций и финансовых структур, дипломатических и научных кругов, а также средств массовой информации.

Пленарное заседание было посвящено глобальным тенденциям на энергетических рынках и инвестиционным возможностям Туркменистана, входящего в число мировых энергетических держав.

В представленных докладах подчёркивалось, что, в соответствии с приоритетами политики, проводимой президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым, в последние десять лет Туркменистан вкладывает значительные инвестиции – как государственные, так и иностранные – в производственную сферу, создавая прочный фундамент для поступательного развития и диверсификации национальной экономики. При этом наиболее крупные капиталовложения направляются в нефтегазовый сектор.

Первоочередное внимание также уделяется внедрению передовых технологий во всех отраслях, созданию новых, ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств, улучшение качества отечественной продукции, поддержке малого и среднего бизнеса, повышению уровня занятости населения и развитию социальной сферы.

Ежегодно значительные денежные средства направляются на реализацию крупномасштабных, имеющих большое международное значение региональных и национальных проектов. В их числе –строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) и электроэнергетической линии Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП).

Ориентация на достижение Целей устойчивого развития, а также задачи, поставленные в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011-2030 годы и Программе президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы, стали важным стимулом для дальнейшего повышения эффективности производства. Как ожидается, темпы роста ВВП в 2024-2025 годах составят более 8 процентов, в том числе за счёт рационального использования инвестиций, широкого внедрения инновационных технологий, строительства крупных объектов различного назначения.

Для успешной реализации связанных с этим задач в Туркменистане есть три ключевые составляющие. Это макроэкономическая стабильность, инвестиционная готовность, то есть наличие законодательной базы, эффективных механизмов поддержки инвестиций и частного сектора, природные и материальные ресурсы, грамотно построенная инвестиционная стратегия.

В данном контексте важным событием стало вступление Туркменистана в 2020 году наблюдателем во Всемирную торговую организацию, что позволит расширить возможности интеграции государства в мировую экономическую систему, создаст новые инвестиционные возможности для привлечения иностранных инвесторов, в том числе в нефтегазовый сектор Туркменистана.

В обсуждении нынешнего состояния и прогнозов развития мировой энергетики приняли участие, в том числе по видеосвязи, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсиа Алисджабана, Генеральный секретарь Международного энергетического форума (МЭФ) Джозеф МакМонигл, исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Туркменистане Кристин Вейганд, торговый посланник Премьер-министра Великобритании в Туркменистане баронесса Николсон Уинтерборнская, глава Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и др.

Особый акцент в прозвучавших докладах был сделан на необходимости восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 и перехода к экологически чистому развитию, с учётом глобального потепления, ставшего серьёзным вызовом человечеству.

Согласно прогнозам, спрос на энергоносители будет постепенно расти вместе с мировой экономикой и населением. При этом самым востребованным из углеводородных ресурсов будет природный газ, так как он является экономически и энергетически эффективным, дешёвым и экологически чистым видом топлива.

Наибольший рост спроса на газ обеспечат электроэнергетика и индустриальный сектор – прежде всего, нефтехимическая и газоперерабатывающая отрасли, продукция которых служит сырьём для производства широкого спектра бытовых и промышленных товаров, минеральных удобрений и т.д. Наряду с этим, увеличится потребление природного газа в жилищно-коммунальном и транспортном секторах.

Вместе с тем, учитывая обеспокоенность международного сообщества проблемами, связанными с изменением климата, дальнейшее развитие получат возобновляемые источники энергии, прежде всего, ветровая и солнечная энергетика, инновации в сфере водородных и энергосберегающих технологий, цифровизация топливно-энергетического комплекса.

Географически, самые высокие темпы роста потребления энергии ожидаются в Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Как известно, занимая первое место в Центральной Азии и четвёртое место в мире по запасам природного газа, Туркменистан входит в число самых крупных производителей экологически чистого топлива в Евразии, большой объём которого экспортируется в КНР.

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэн, сотрудничество между Китаем и Туркменистаном в газовой сфере является ярким проявлением взаимовыгодного характера двусторонних отношений.

Важные договорённости по дальнейшему укреплению межгосударственного партнёрства, в том числе в энергетическом секторе, были достигнуты в ходе недавнего телефонного разговора между президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Китайская сторона готова воспользоваться возможностями для всестороннего расширения сотрудничества, придания ему новой жизненной энергии", – заявил Цянь Найчэн.

Работу Форума продолжила сессия "Роль финансовых институтов в поддержке глобальной энергетической повестки", в рамках которой также обсуждались такие вопросы, как влияние COVID-19 на инвестиции, достижение нефтегазовыми компаниями целей Парижского климатического соглашения, последние тенденции в финансировании нефтегазовых проектов.

В частности, отмечалось, что взаимодействие с международными финансовыми институтами является одним из стратегических направлений экономической политики Туркменистана, что призвано способствовать успешной интеграции страны в современную систему мирохозяйственных связей, привлекать новых иностранных инвесторов. Государство присоединилось к десяткам международных конвенций и договоров, в том числе в области финансов, в Ашхабаде на постоянной основе работают представительства нескольких международных финансовых институтов.

Так, с каждым годом укрепляется и расширяется партнёрство с Международным валютным фондом и с Группой Всемирного банка. Обоюдная заинтересованность и стремление к развитию сотрудничества, поиску взаимоприемлемых решений, нацеленных на активизацию плодотворных связей, стали основой для эффективной совместной деятельности Туркменистана и Европейского Союза в рамках реализации Программ ЕС по Центральной Азии.

Туркменистан активно сотрудничает с Азиатским банком развития, который оказывает поддержку не только национальным, но и региональным проектам. Например, в подготовке технического задания и привлечении инвесторов в проект строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Многие инвестиционные проекты, как в государственном, так и в частном секторе, реализуются при участии Исламского банка развития.

Данная тема детально освещалась в рамках сессии «Трубопроводные проекты – движущая сила перехода к низкоуглеродистому будущему». Большой прогресс, достигнутый в продвижении проекта ТАПИ отметили в своих выступлениях представители консорциума «TAPI Pipeline Company Limited», Центрального банка Исламской Республики Афганистан и Азиатского банка развития.

Новая энергетическая магистраль призвана не только обеспечить поставки туркменского газа в крупнейшие страны Южной Азии, но и стать ключевым фактором укрепления экономического партнёрства, способствовать упрочению мира и стабильности в регионе.

В настоящее время на завершающей стадии ведётся строительство туркменского участка новой энергетической магистрали, общая протяжённость которой составит 1840 километров, а пропускная способность – 33 миллиарда кубометров газа в год.

Практические шаги предпринимаются в целях укрепления сырьевой базы и развития производственной инфраструктуры газопровода Туркменистан-Китай, что в будущем позволит увеличить объёмы экспорта туркменского газа в КНР. В январе этого года при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова была введена в строй газокомпрессорная станция на месторождении "Малай" мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год.

Новые месторождения поэтапно сдаются в эксплуатацию на договорной территории "Багтыярлык", которые разрабатывает Газовая компания "Амударья" Китайской национальной нефтегазовой корпорации, в соответствии с заключённым в 2007 году Соглашением о разделе продукции.

Особый интерес у участников форума вызвали доклады, представленные на сессии "Шельфовые месторождения Каспийского моря: опыт освоения и новые инвестиционные возможности". В частности, презентации своей деятельности провели работающие в Туркменистане зарубежные компании.

В данной связи отмечалось, что освоение углеводородных ресурсов туркменского сектора Каспия является одним из ключевых векторов развития нефтегазового комплекса Туркменистана и привлечения иностранных инвестиций.

Среди давних партнёров страны – компания "Petronas Charigali (Turkmenistan)" (Малайзия), которая осуществляет разведку и добычу углеводородов на контрактной территории "Блок – I". На месторождении уже добыто более 2,5 миллиона тонн нефти и 9,5 миллиона тонн конденсата, а также около 27 миллиардов кубометров природного газа. Инвестиции компании на начало апреля 2021 года составляют около 11 миллиардов долларов США.

В свою очередь, компания "Dragon oil (Turkmenistan) Ltd", дочерняя структура Dragon oil (ОАЭ) разрабатывает месторождения "Джейтун" и "Джыгалыбек", входящие в состав договорной территории "Челекен", где также выполнен большой объём работ по модернизации и развитию морской нефтегазовой инфраструктуры. В общей сложности на эти цели направлено около 7,5 миллиарда долларов США.

Кроме того, имеются Соглашения о разделе продукции по ряду морских блоков с компаниями Buried Hill (Кипр), АРЕТИ (с головным офисом в Женеве, Швейцария). В течение многих лет работает в Каспийском регионе итальянская компания Eni, деятельность которой распространяется на контрактную территорию "Небитдаг". Основные запасы углеводородов сосредоточены на месторождении Бурун. Плодотворное взаимодействие налажено с компанией Mitro International (Британские Виргинские острова), вместе с туркменскими партнёрами участвующей в разработке месторождения Восточный Челекен в составе консорциума "Хазар".

Новые перспективы для реализации энергетического потенциала региона открыло подписание Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлук" в Каспийском море.

К концу 2021 года Европейская комиссия утвердит новый список проектов Европейского союза в сфере электроэнергии и газа, представляющих общий интерес (PCI). В данный список включаются важные проекты для европейского энергетического рынка и для достижения целей энергетической политики ЕС по обеспечению доступной, безопасной и устойчивой энергии.

Завершила первый день работы форума сессия "Инвестиционные проекты в монетизации углеводородов – взгляд в будущее", в рамках которой была представлена подробная информация о проводимой в Туркменистане деятельности по диверсификации нефтегазовой отрасли, созданию новых мощностей по глубокой переработке нефти и природного газа.

В соответствии с Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана до 2030 года, предусматривается строительство второй очереди завода по производству синтетического бензина из природного газа в Ахалском велаяте, блока производства изобутана на полимерном заводе в Киянлы, новых газохимических комплексов по выпуску каучука, полистирола, поливинилацетата, метанола и др. Наряду с этим, приоритетное внимание уделяется наращиванию производственных мощностей Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, где также намечено ввести в строй ряд новых установок.

Таким образом, Туркменистан не только укрепит свои позиции на мировом энергетическом рынке. Нефтегазовый сектор станет современным, высокотехнологичным, эффективным, устойчиво развивающимся комплексом, опирающимся как на природно-ресурсный, так и научно-технический потенциал страны.

В рамках Международного форума был заключён ряд контрактов с зарубежными компаниями, в том числе на закупку крупных партий гидроочищенного дизельного топлива, авиационного керосина, прокаленного нефтяного кокса и другой продукции Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов.

Состоялись также онлайн-встречи между руководителями структурных подразделений топливно-энергетического и финансово-экономического комплексов Туркменистана и их потенциальными партнёрами, в ходе которых обсуждались перспективные направления взаимодействия и конкретные проекты.