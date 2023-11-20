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Азербайджан примет участие в заседании министров энергетики в Будапеште

Азербайджан примет участие в заседании министров энергетики в Будапеште 21 ноября в Будапеште (Венгрия) состоится 5-е заседание министров с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи "зеленой энергии".
Энергетика
20 ноября 2023 г. 13:57
Азербайджан примет участие в заседании министров энергетики в Будапеште

21 ноября в Будапеште (Венгрия) состоится 5-е заседание министров с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи "зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, Азербайджан на мероприятии будет представлять делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

На заседании рассмотрят работу, проделанную в рамках задач, поставленных на 4-м заседании министров, обсудят текущее состояние мероприятий, выполненных в направлении подготовки технико-экономического обоснования проекта, а также предстоящие задачи по проекту.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov to attend ministerial meeting on energy in Budapest 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Budapeştdə energetika nazirlərinin iclasında iştirak edəcək

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