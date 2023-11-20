Азербайджан примет участие в заседании министров энергетики в Будапеште

21 ноября в Будапеште (Венгрия) состоится 5-е заседание министров с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи "зеленой энергии".

21 ноября в Будапеште (Венгрия) состоится 5-е заседание министров с целью реализации "Соглашения о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии в области развития и передачи "зеленой энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, Азербайджан на мероприятии будет представлять делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым.

На заседании рассмотрят работу, проделанную в рамках задач, поставленных на 4-м заседании министров, обсудят текущее состояние мероприятий, выполненных в направлении подготовки технико-экономического обоснования проекта, а также предстоящие задачи по проекту.