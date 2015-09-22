​Азербайджан примет участие на встрече министров энергетики стран G20 в Стамбуле

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев 1 октября посетит с визитом Турцию для участия на встрече министров энергетики стран G20 в Стамбуле.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе встречи состоятся обсуждения по вопросам доступности энергии, инвестиций в сферу энергетики в нынешних рыночных условиях, альтернативной энергии. Кроме того, в ходе встречи будет дана оценка Принципам G20 по сотрудничеству в сфере энергетики.

Отметим, что Турция председательствует в группе G20 с 1 декабря прошлого года. Ее полномочия продлятся до 30 ноября 2015 года. Азербайджан приглашен участвовать в качестве полноправного члена на всех мероприятиях, которые будут организованы в рамках данной платформы.