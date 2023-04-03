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Азербайджан пригласил к сотрудничеству американские компании в сфере зеленой энергии

Азербайджан пригласил к сотрудничеству американские компании в сфере зеленой энергии Азербайджан пригласил к сотрудничеству американские компании в сфере зеленой энергии.
Энергетика
3 апреля 2023 г. 12:50
Азербайджан пригласил к сотрудничеству американские компании в сфере зеленой энергии

Азербайджан пригласил к сотрудничеству американские компании в сфере зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на азербайджано-американском форуме по зеленой энергии в Баку.

Э. Солтанов отметил, что Азербайджан привлек в эту сферу иностранные инвестиции.

"В качестве примера я могу привести строительство первого в солнечной электростанции мощностью 400 МВт. Проекты "зеленой энергии" будут реализованы до 2030 года. Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 200 МВт”,- сказал Э.Солтанов.

По его словам, продолжается работа по превращению Нахчывана в энергетический узел: “Мы намерены реализовать здесь много зарубежных проектов. Мы можем экспортировать энергию в Турцию и Европу”.

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Версия на английском языке Azerbaijan invites US companies to cooperate in green energy
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “yaşıl enerji” sahəsində ABŞ şirkətlərini əməkdaşlığa dəvət edib

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