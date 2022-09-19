Азербайджан пригласил германские компании принять участие в проектах по возобновляемой энергии

Азербайджан предложил организовать миссию германских компаний в нашу страну и пригласил их к участию в проектах в области возобновляемой энергии.

Азербайджан предложил организовать миссию германских компаний в нашу страну и пригласил их к участию в проектах в области возобновляемой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, этот вопрос обсуждался на встрече министра Пярвиза Шахбазова с новоназначенным послом Германии в Азербайджане Ральфом Хорлеманном.

На встрече были обсуждены перспективы развития энергетического сотрудничества между двумя странами по новым направлениям.

Министр поздравил посла с новым назначением и пожелал успехов в деятельности по дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Германией.

В ходе встречи было затронуто значение Меморандума о взаимопонимании в энергетической сфере, подписанного между Азербайджаном и Европейским союзом, дана информация о проектах возобновляемой энергетики Азербайджана.