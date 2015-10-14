Азербайджан приглашен на заседание ОПЕК в Вене

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан приглашен на очередное заседание ОПЕК, которое пройдет 21 октября в Вене. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

По его словам, на очередное заседание организации приглашены 8 не входящих в нее стран. Так, приглашения получили Азербайджан, Бразилия, Колумбия, Казахстан, Норвегия, Мексика, Оман и Россия.

На встрече Венесуэла планирует представить новую нефтяную стратегию.