 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан приглашен на заседание ОПЕК в Вене

    На очередное заседание организации приглашены 8 не входящих в нее стран

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан приглашен на очередное заседание ОПЕК, которое пройдет 21 октября в Вене. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино.

    По его словам, на очередное заседание организации приглашены 8 не входящих в нее стран. Так, приглашения получили Азербайджан, Бразилия, Колумбия, Казахстан, Норвегия, Мексика, Оман и Россия. 

    На встрече Венесуэла планирует представить новую нефтяную стратегию. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi