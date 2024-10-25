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Азербайджан представлен на заседании Совета IRENA

Азербайджан представлен на заседании Совета IRENA Азербайджан представлен на 28-м заседании Cовета Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) в Абу-Даби (ОАЭ).
Энергетика
25 октября 2024 г. 13:17
Азербайджан представлен на заседании Совета IRENA

Азербайджан представлен на 28-м заседании Cовета Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

На заседании принял участие глава департамента развития зон возобновляемых источников энергии AREA Фаган Абдурахманов.

На мероприятии была представлена ​​информация о целях и реализуемых Азербайджаном проектах в области ВИЭ, включая развитие морской ветроэнергетики и зеленых энергетических зон.

Отметим, что Азербайджан является членом Совета IRENA.

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Версия на английском языке Azerbaijan represented at IRENA Council meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan IRENA Şurasının toplantısında təmsil olunub

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