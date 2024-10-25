Азербайджан представлен на заседании Совета IRENA

Азербайджан представлен на 28-м заседании Cовета Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) в Абу-Даби (ОАЭ).

Азербайджан представлен на 28-м заседании Cовета Международного агентства возобновляемых источников энергии (IRENA) в Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по возобновляемым источникам энергии (AREA) при Министерстве энергетики.

На заседании принял участие глава департамента развития зон возобновляемых источников энергии AREA Фаган Абдурахманов.

На мероприятии была представлена ​​информация о целях и реализуемых Азербайджаном проектах в области ВИЭ, включая развитие морской ветроэнергетики и зеленых энергетических зон.

Отметим, что Азербайджан является членом Совета IRENA.