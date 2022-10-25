Азербайджан представлен на встрече министров Форума стран-экспортеров газа в Каире

Азербайджан представлен на 24-ой встрече министров Форума стран-экспортеров газа (GECF), проходящей в столице Египта Каире.

Азербайджан представлен на 24-ой встрече министров Форума стран-экспортеров газа (GECF), проходящей в столице Египта Каире.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики.

Азербайджан на встрече представляет заместитель министра энергетики Кямал Аббасов. Ожидается, что он выступит на форуме стран-экспортеров газа.

В мероприятии принимают участие 19 стран-членов, такие как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Табаго, Венесуэла, Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мозамбик, Норвегия, а также Перу и ОАЭ в качестве наблюдателей.

Форум стран-экспортеров газа был учрежден в 2001 году. Страны-члены GECF охватывают 72% мировых подтвержденных запасов природного газа.