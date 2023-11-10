Азербайджан представлен на VI Международной газовой конференции в Румынии

Заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев выступил на министерской панели "Региональная безопасность" VI Румынской международной газовой конференции в Бухаресте.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Самир Велиев выступил на министерской панели "Региональная безопасность" VI Румынской международной газовой конференции в Бухаресте.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Он напомнил, что в июле прошлого года между Азербайджаном и Европейским Союзом был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики, что заложило основу для расширения Южного газового коридора (ЮГК) и увеличения поставок природного газа. Заместитель министра отметил, что с тех пор продолжаются интенсивные контакты с Европейской комиссией, международными финансовыми организациями и потенциальными покупателями в Европе для гарантированных поставок газа по расширяемой инфраструктуре.

По словам замминистра, в 2022 году Азербайджан экспортировал в Европу 11,4 млрд куб. м газа, и по итогам 2023 года этот объем превысит 12 млрд куб. м. С.Велиев отметил, что в планах увеличить поставки с месторождения "Шахдениз" на 1 млрд куб. м в год по ЮГК.