Азербайджан представлен на Конгрессе и выставке зеленого энергетического перехода

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится с визитом в Италии.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов находится с визитом в Италии.

Об этом Report сообщили в Минэнерго.

Руководитель ведомства примет участие в Конгрессе и выставке Global Energy Transition (GET), которые пройдут с 1-3 июля в Милане.

В рамках мероприятия запланировано выступление Парвиза Шахбазова на сессии, посвященной климатическим правам развивающихся экономик и национальной энергетической стратегии Азербайджана накануне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также его участие в панельных дискуссиях на тему "Устойчивая международная деятельность по энергетическому переходу". Предусмотрены и двусторонние встречи министра.

Отметим, что Конгресс Global Energy Transition является платформой, в рамках которой представители разных стран, организаций и компаний проводят дискуссии по вопросу ускорения перехода на экологически чистую энергию.