Азербайджан представлен на энергетической конференции в Тбилиси

Азербайджан представлен на энергетической конференции в Тбилиси

Делегация Азербайджана принимает участие в региональной конференции по устойчивому тепло- и энергосбережению в регионе Восточного партнерства (ВП) в Тбилиси.

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Делегация Азербайджана принимает участие в региональной конференции по устойчивому тепло- и энергосбережению в регионе Восточного партнерства (ВП) в Тбилиси. Как сообщает местное бюро Report, члены азербайджанской делегации на сегодняшней конференции проинформируют присутствующих о проводимых в стране реформах в данной сфере. В мероприятии принимают участие представители Национальных органов регулирования энергетики ВП, соответствующих министерств и органов/компаний централизованного теплоснабжения. В рамках двухдневного мероприятия пройдет интерактивный семинар. Подпишитесь на наш Telegram канал