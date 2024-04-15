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Азербайджан представлен на энергетической конференции в Тбилиси

Азербайджан представлен на энергетической конференции в Тбилиси Делегация Азербайджана принимает участие в региональной конференции по устойчивому тепло- и энергосбережению в регионе Восточного партнерства (ВП) в Тбилиси.
Энергетика
15 апреля 2024 г. 14:55
Азербайджан представлен на энергетической конференции в Тбилиси

Делегация Азербайджана принимает участие в региональной конференции по устойчивому тепло- и энергосбережению в регионе Восточного партнерства (ВП) в Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, члены азербайджанской делегации на сегодняшней конференции проинформируют присутствующих о проводимых в стране реформах в данной сфере.

В мероприятии принимают участие представители Национальных органов регулирования энергетики ВП, соответствующих министерств и органов/компаний централизованного теплоснабжения.

В рамках двухдневного мероприятия пройдет интерактивный семинар.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Tbilisidə keçirilən enerji konfransında təmsil olunur

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