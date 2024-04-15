Азербайджан представлен на энергетической конференции в Тбилиси

Делегация Азербайджана принимает участие в региональной конференции по устойчивому тепло- и энергосбережению в регионе Восточного партнерства (ВП) в Тбилиси.
Как сообщает местное бюро Report, члены азербайджанской делегации на сегодняшней конференции проинформируют присутствующих о проводимых в стране реформах в данной сфере.
В мероприятии принимают участие представители Национальных органов регулирования энергетики ВП, соответствующих министерств и органов/компаний централизованного теплоснабжения.
В рамках двухдневного мероприятия пройдет интерактивный семинар.