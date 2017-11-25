Азербайджан представлен на Четвертом саммите Форума стран-экспортеров газа в Боливии

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял участие в Четвертой встрече глав государств и правительств членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, основное внимание на встрече было уделено поощрению суверенитета запасов природного газа, содействию стабильности на газовом рынке, улучшению обмена технологиями между странами-членами и пр.

П. Шахбазов напомнил, что Азербайджан внимательно следит за работой форума с 2001 года и получил статус наблюдателя в 2015 году. Он подчеркнул, что форум является эффективной платформой для диалога с партнерами.

В рамках форума министр провел двусторонние встречи с министром энергетики Боливии Луисом Альберто Санчесом и руководителями делегаций других стран, участвующих в этом мероприятии. В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в энергетическом секторе.

Напомним, что форум имеет 12 основных членов (Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и ОАЭ) и 7 наблюдателей (Азербайджан, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и Перу).