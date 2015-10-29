Азербайджан предложил реализовать ряд совместных с BP пилотных проектов

Баку. 29 октября.REPORT.AZ/ Происходящие сейчас в мировой экономике серьезные процессы оказывают влияние на экономику всех стран. Реализация мер по диверсификации, индустриализации и повышению устойчивости экономики в рамках этих процессов поддержит Азербайджан в долгосрочной перспективе. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра экономики и промышленности Ниязи Сафаров.

По словам Н.Сафарова, Азербайджан заинтересован в развитии нефтяного машиностроения: "На сегодняшней встрече с участием Государственной нефтяной компании Азербайджана и министерства по экономике и промышленности серьезно обсуждались вопросы машиностроения, в частности, нефтяного машиностроения. В Азербайджане существуют традиции нефтяного машиностроения. В период СССР страна обеспечивала свыше 70% потребностей Союза. В стране есть кадровый потенциал в этой сфере, и наше министерство проводит серьезные работы в этом направлении в соответствии с поручением главы государства. Мы хотели бы, чтобы наши зарубежные партнеры полностью использовали потенциал нефтяного машиностроения Азербайджана в нынешних проектах".

"Мы также предлагаем реализовать ряд совместных с BP пилотных проектов. Я хотел бы отметить, что Великобритания вложила в Азербайджан свыше 20 млрд. инвестиций. Мы уверены, что часть инвестиций будет выделена на развитие нефтяного машиностроения с учетом потенциала Азербайджана", - подчеркнул заместитель министра.