Азербайджан построит гибридные электростанции во всех регионах

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане выброс загрязняющих веществ в атмосферу за последние 10 лет сократился в среднем в 4 раза благодаря диверсификации источников энергии. Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Нурали Юсифбейли на проходящем в Баку VII Международном форуме “Энергия для устойчивого развития”.

По его словам, эта диверсификация также позволила снизить показатель энергоемкости почти вдвое за последние 10 лет. "Азербайджан обладает достаточным потенциалом для повышения энергетической эффективности, что будет реализовано в рамках будущих программ и законодательных актов", - добавил он.

"Азербайджан богат не только нефтью и газом, но и альтернативными источниками энергии. Эти ресурсы позволяют Азербайджану полностью обеспечить потребителей электроэнергией до 2050 года и в последующие годы", - отметил Н.Юсифбейли.

Представитель агентства отметил, что в последние годы достигнуты большие успехи в связи с диверсификацией источников энергии: "Если в 2003 году в Азербайджане использовались три вида источника энергии, то в 2016 году их количество возросло до четырех. В различных регионах страны созданы малые станции со средней мощностью 100 МВт".

"Усовершенствование структуры позволило в течение последних 10 лет повысить эффективность энергосистемы с 32 до 42%", - добавил он.

Н.Юсифбейли заявил, что развитие устойчивых источников энергии реализуется в три этапа, включающих источники энергии малой, средней и большой мощности: "Альтернативные источники энергии малой мощности основаны на концепции "1 дом – 1 электростанция". Под источниками средней мощности понимаются гибридные электростанции. Большую мощность имеют источники системного значения".

Коснувшись Гобустанской гибридной электростанции, сданной в эксплуатацию в 2011 году, он подчеркнул, что станции этого типа в будущем будут построены во всех регионах Азербайджана.