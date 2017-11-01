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    Азербайджан поставил в Турцию 48,5 млрд кубометров газа

    Этот объем на 1 октября 2017 года транспортирован в Турцию по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) с Шахдениз-1

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С начала разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, добыто 86 млрд кубометров газа и 21,5 млн тонн конденсата.

    Как передает Report, об этом сообщил советник первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Алекбер Аббасов на проходящей в Баку Каспийской технической конференции и выставке (1-3 ноября).

    По его словам, на 1 октября 2017 года по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) в Грузию транспортировано 6,5 млрд, в Турцию - 48,5 млрд кубометров газа с "Шахдениз-1".

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