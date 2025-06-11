Азербайджан после 2027 года планирует реализацию еще 10 новых проектов в сфере ВИЭ

Азербайджа в рамках второго этапа развития возобновляемых источников энергии планирует реализовать еще 10 новых проектов.

Азербайджа в рамках второго этапа развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) планирует реализовать еще 10 новых проектов.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов в интервью европейским СМИ.

Он напомнил, что к 2027 году в Азербайджане планируется реализовать 10 проектов в сфере зеленой энергетики, направив на эти цели $2,7 млрд инвестиций.

“Это позволит создать 2 гигаватта зеленых мощностей. После 2027 года в рамках второй фазы трехфазного развития у нас есть еще 10 проектов - морские ветряные электростанции (ВЭС), наземные ветряные электростанции, солнечные проекты и т. д. - так что к 2030 году мы развернем более 6 ГВт дополнительной зеленой энергии, из которых 4 ГВт будут экспортироваться в основном с морских ВЭС", - сказал заместитель министра энергетики Азербайджана.

По его словам, в то же время в Азербайджане планируется строительство аккумуляторных систем на 250 МВТ “для стабилизации этих новых объемов”.

Касаясь проекта создания коридора зеленой энергии “Азербайджан-Турция”, Зейналов отметил, что он возьмет свое начало в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана.

“Boston Consulting Group (BCG) только что завершило технико-экономическое обоснование проекта, и окончательный отчет представлен в правительство. Он состоит из двух компонентов. Один компонент - это зеленая энергетическая зона в Нахчыване, где будет вырабатываться зеленая энергия, в основном на солнечных станциях, потому что уровень радиации в Нахчыване выше, но есть также некоторый потенциал и для ветровой энергии. Второй компонент - это интерконнектор в Турцию”, - отметил он.

Зейналов добавил, что изучено четыре варианта объема поставок зеленой энергии по данному энергокоридору: 0,5 ГВт, 1 ГВт, 1,5 ГВт и 3 ГВт.

“Опять же, рассматривается кабель HVDC, поэтому этот вопрос будет рассмотрен. Это также очень важный проект, и у него есть два варианта: один маршрут — прямой экспорт из Нахчывана в Турцию, а альтернативный маршрут — из Джабраильского узла на материковой части Азербайджана через Зангезур в Нахчыван и затем в Турцию. Оба варианта были изучены в отчете BCG», — заявил замминистра.