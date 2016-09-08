Азербайджан получил все разрешения на строительство ветряной электростанции в Турции

Измир. 8 сентября. REPORT.AZ/ Местоположение трех объектов в рамках проекта строительства ветряной электрической станции на полуострове Петким в Турции изменится по техническим причинам. Как передает Report, об этом заявил находящимся в Измире азербайджанским журналистам генеральный директор Petkim Holding Анар Мамедов.

По его словам, все разрешения на строительство станции от властей практически получены: "Возможно, необходимо будет получить дополнительные разрешения из-за изменения местоположения трех объектов".

"Строительство станции завершится в следующем году", - добавил А.Мамедов.

Отметим, что проект электростанции мощностью в 51 МВт оценивается в 55 млн. долларов.