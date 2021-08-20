Азербайджан получил право на долгосрочные спотовые поставки газа в Турцию

Отныне заявки на мощность будут приниматься для спотового импорта газа не только на один год, но и на 3 последовательных календарных года

По решению Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EMRA), отныне заявки на мощности для спотовых поставок трубного газа можно будет подавать не на год, а на 3 последовательных календарных года.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, прежде ежегодные заявки на использование мощностей для спотовых поставок можно было подавать только на год. Согласно новому решению, теперь заявки на поставки через пункты приема газа по магистральным трубам принимаются на три последующих года.

По словам председателя EMRA Мустафы Йылмаза, это даст базу для более выгодных коммерческих переговоров для компаний-поставщиков. «Конкурентоспособность компаний повысится, а стоимость импорта природного газа в нашу страну снизится», - заявил Йылмаз.

На первом этапе ежегодные объявления о возможностях импорта газа по трубам на 2022, 2023 и 2024 годы будут приниматься в пунктах входа Туркгёзю, TANAP Seyitgazi и TANAP Thrace, которые являются пунктами поставки природного газа из Азербайджана в Турцию.

"Данное решение EMRA будет способствовать не только улучшению безопасности энергопоставок для Турции", - сказал М.Йылмаз.

Подчеркнув, что в торговле природным газом во всем мире в последние годы идет тенденция на переход от долгосрочных соглашений к спотовым продажам и индексируемой фондовой бирже, Йылмаз заявил, что среднесрочный спотовый импорт природного газа позволит Турции лучше планировать свой потенциал импорта энергоносителей, и иметь более предсказуемый импортный портфель. А значит в целом повысить безопасность поставок.

В Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шах Дениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Поставки коммерческого газа в Турцию через TANAP начались 30 июня 2018 года.