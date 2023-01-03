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Азербайджан покрывает около 27% потребностей Болгарии в природном газе

Азербайджан покрывает около 27% потребностей Болгарии в природном газе Объемы азербайджанского природного газа , поставляемого по интерконнектору Болгария-Греция (IGB), покрывают около 27% потребностей Болгарии и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на "голубое топливо" в стране.
Энергетика
3 января 2023 г. 11:28
Азербайджан покрывает около 27% потребностей Болгарии в природном газе

Объемы азербайджанского природного газа , поставляемого по интерконнектору Болгария-Греция (IGB), покрывают около 27% потребностей Болгарии и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на "голубое топливо" в стране.

Как передает Report, об этом сообщают болгарские СМИ.

Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) вчера утвердила цену на природный газ на январь в размере 179,33 лева за мегаватт/час, что на 22,75% больше, чем цена на "голубое топливо" на декабрь.

По этой цене дочка Болгарского энергетического холдинга Bulgargaz будет продавать природный газ конечным поставщикам и лицам, которым выдана лицензия на производство и передачу тепловой энергии.

В ценовой микс включен весь согласованный объем азербайджанского природного газа по ценам согласно действующему долгосрочному контракту с Азербайджаном.

Напомним, что газопровод Греция-Болгария введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября 2022 года. IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.

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