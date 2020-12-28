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Азербайджан подпишет контракт на строительство ветряной электростанции

Азербайджан подпишет контракт на строительство ветряной электростанции Меморандум о взаимопонимании определяет основные принципы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане
Энергетика
28 декабря 2020 г. 14:51
Азербайджан подпишет контракт на строительство ветряной электростанции

Завтра между Министерством энергетики Азербайджана и компанией ACWA POWER Саудовской Аравии, а также между этой компанией и ОАО “Азерэнержи” будут подписаны контракты по проекту ветряной электростанции мощностью 240 МВт.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Согласно информации, церемония подписания будет проходить онлайн.

В рамках 27-го заседания совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, в Баку был подписан меморандум о сотрудничестве между Минэнергетики и компанией ACWA POWER. Документ был подписан заместителем министра энергетики Азербайджана Самиром Велиевым и директором ACWA POWER Айядом Аль Амри.

Меморандум о взаимопонимании определяет основные принципы сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности оценку потенциала для инвестирования в данную сферу, и создание условий для этого.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu şirkətlə külək elektrik stansiyasına dair müqavilə imzalayacaq

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