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Азербайджан подписал соглашения с иностранными компаниями по проектам солнечной энергетики

Азербайджан подписал соглашения с иностранными компаниями по проектам солнечной энергетики Азербайджан подписал соглашения с иностранными компаниями по проектам солнечной энергетики
Энергетика
2 июня 2025 г. 15:23
Азербайджан подписал соглашения с иностранными компаниями по проектам солнечной энергетики

Министерство энергетики Азербайджана и компании China Energy Engineering Corporation Limited и Maire Tecnimont S.p.A. подписали документы по реализации 3 проектов в сфере солнечной энергетики общей мощностью 200 МВт и документ о сотрудничестве в сфере "зеленой" энергии.

Как сообщает Report, подписание документов состоялось в рамках Бакинской энергетической недели.

В частности, Минэнерго Азербайджана и китайская Universal Solar Azerbaijan [дочерняя компания China Energy] подписали "Соглашение об аренде земли" по проекту солнечной электростанции (СЭС) "Гобустан" мощностью 100 МВт.

Документ подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и директор компании Тао Чжичэн.

"Соглашение о купле-продаже электроэнергии" и "Соглашение о подключении к передающей сети" по данному проекту подписали председатель правления "Азерэнержи" Баба Рзаев и Тао Чжичэн.

В рамках инициатив, направленных на превращение освобожденных территорий в "зону зеленой энергии", были подписаны контракты на строительство двух солнечных электростанций в Джебраильском районе.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов, директор "Enerso Jabrayil" Эльдар Мамедзаде и директор "Clean Energy Jabrayil" Хаяла Нагиева подписали "Договоры аренды земли" для проектов СЭС "Уфуг" мощностью 50 МВт и СЭС "Шамс" мощностью 50 МВт. Также были подписаны "Договоры купли-продажи энергии" и "Договоры о подключении к передающей сети" для обоих проектов. Кроме того, в связи со строительством этих двух станций с компанией Norm подписаны контракты о совместном балансировании.

Министерство энергетики Азербайджана и Maire Tecnimont S.p.A. подписали Протокол о внесении изменений в Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетического перехода в связи с продлением его срока действия.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan signs agreements with foreign companies on solar energy projects
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Enerji Həftəsində “yaşıl enerji” üzrə əməkdaşlıq sənədləri imzalanıb

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