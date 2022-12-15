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Азербайджан подписал с австралийской компанией рамочный договор по проектам ВИЭ и "зеленого водорода"

Азербайджан подписал с австралийской компанией рамочный договор по проектам ВИЭ и "зеленого водорода" Министерство энергетики и австралийская компания Fortescue Future Industries (FFI) подписали рамочный договор о сотрудничестве по проектам возобновляемой энергии, а также изучению и развитию в Азербайджане потенциала "зеленого водорода".
Энергетика
15 декабря 2022 г. 16:14
Азербайджан подписал с австралийской компанией рамочный договор по проектам ВИЭ и зеленого водорода

Между министерством энергетики Азербайджана и австралийской компанией Fortescue Future Industries (FFI) подписано рамочное соглашение о сотрудничестве по проектам возобновляемых источников энергии в АР и изучению и развитию потенциала "зеленого водорода".

Как сообщили Report в министерстве энергетики, церемония подписания рамочного договора прошла в онлайн-формате.

Соглашение предусматривает исследование и реализацию проектов по производству возобновляемой энергии и "зеленого водорода" в Азербайджане общей мощностью до 12 ГВт.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил, что стратегическую основу этого соглашения составляет "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", определенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: "Один из пяти национальных приоритетов страны - чистая окружающая среда и "зеленый рост" - ставит перед собой цели, которые совпадают с настоящим соглашением. Также следует особо подчеркнуть меморандум о взаимопонимании, подписанный в июле этого года Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и создающий четкую основу для коридора "зеленой энергии" между Азербайджаном и Европейским Союзом".

Министр также добавил, что в последнее время с международными энергетическими компаниями предпринимаются последовательные стратегически важные шаги в направлении создания крупномасштабных производственных мощностей по возобновляемым источникам энергии и экспорта "зеленой энергии": "В результате Азербайджан, трансформируясь в страну "зеленой энергии", станет для Европейского Союза важным и надежным партнером, поставляющим после нефти, природного газа возобновляемые источники энергии и водород. Мы считаем, что наше сотрудничество с Fortescue Future Industries будет способствовать энергетической безопасности и энергетическому переходу стран-партнеров".

Председатель и основатель Fortescue Future Industries Эндрю Форест сказал: "До сих пор наши переговоры с правительством Азербайджана были исключительно позитивными, и сегодняшнее подписание этого рамочного соглашения еще раз демонстрирует сильный потенциал для существующего партнерства. Мы видим катастрофические последствия изменения климата во всем мире и знаем, что "зеленый водород" - это практическое решение, которое может произвести революцию в устранении этих последствий, обезуглеродить тяжелую промышленность и помочь создать рабочие места. Хотя Азербайджан исторически является нефтегазовой страной, он имеет хорошие возможности для присоединения к революции "зеленой промышленности" из-за своего стратегического положения в поставках "зеленой энергии" в европейские страны. Подписанное сегодня рамочное соглашение является важным шагом к достижению амбициозной цели правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов в стране на 40% к 2050 году".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Avstraliya şirkəti ilə bərpa olunan enerji və “yaşıl hidrogen” layihələri üzrə Çərçivə Müqaviləsi imzalayıb

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