Азербайджан подписал договор с эмиратской компанией о создании умной газовой сети

Сегодня ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компания Esyasoft Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали договор о проектировании, создании и вводе в эксплуатацию "умной газовой сети".

Сегодня ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и компания Esyasoft Holding из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подписали договор о проектировании, создании и вводе в эксплуатацию "умной газовой сети".

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, основная цель проекта - повысить эффективность операций по распределению газа на территории Азербайджана, оптимизировать расходы, сократить существующие потери газа, а также повысить удовлетворенность клиентов и граждан услугами, предоставляемыми "Азеригаз", благодаря применению передовых технологий системы умного управления газом.

Проект охватит период примерно в 14 лет, включая этапы установки 2,5 млн смарт счетчиков и поддержки системы. В течение этого периода планируется инвестировать 480 млн долларов США. Эти инвестиции в ближайшем будущем позволят осуществить цифровизацию сети, установку смарт датчиков давления и температуры, создание "Лаборатории цифровых решений" (Digital Solutions Lab), обучение сотрудников передовым технологиям и организацию обмена международным опытом, применение искусственного интеллекта, обеспечение информационной безопасности путем размещения данных в Правительственном облаке, а также создание центра управления, оснащенного современными технологиями.

Этот договор, являющийся продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного между SOCAR и Esyasoft Holding в рамках прошедшей в прошлом году в Баку COP29, подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф, генеральный директор "Азеригаз" Азер Мамедов и генеральный исполнительный директор Esyasoft Holding Бипин Чандра.