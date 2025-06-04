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Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Гвинеей-Бисау

Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Гвинеей-Бисау Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Республикой Гвинея-Бисау.
Энергетика
4 июня 2025 г. 14:10
Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Гвинеей-Бисау

Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Республикой Гвинея-Бисау.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече П.Шахбазова с министром окружающей среды, биоразнообразия и климатических действий Гвинеи-Бисау Вириату Луисом Соарешем Кассамой.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможность обмена богатым опытом Азербайджана в области нефти и газа, электроэнергии и энергетического регулирования, а также в развитии кадрового потенциала.

В рамках диалога была достигнута договоренность о проведении встреч между экспертами и организации семинаров.

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Версия на азербайджанском языке Qvineya-Bisau Azərbaycanın enerji sahəsindəki təcrübəsinə maraq göstərir - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Azerbaijan to draw up energy roadmap with Guinea-Bissau

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