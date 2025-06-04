Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Гвинеей-Бисау

Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Республикой Гвинея-Бисау.

Азербайджан подготовит дорожную карту в сфере энергетики с Республикой Гвинея-Бисау.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети X.

Обсуждения состоялись на встрече П.Шахбазова с министром окружающей среды, биоразнообразия и климатических действий Гвинеи-Бисау Вириату Луисом Соарешем Кассамой.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможность обмена богатым опытом Азербайджана в области нефти и газа, электроэнергии и энергетического регулирования, а также в развитии кадрового потенциала.

В рамках диалога была достигнута договоренность о проведении встреч между экспертами и организации семинаров.