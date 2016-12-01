Азербайджан поддерживает любое решение по стабилизации нефтяных цен

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан поддерживает любое решение, направленное на стабилизацию нефтяных цен на мировом рынке. Министр энергетики Натиг Алиев расценил договоренность о сокращении нефтедобычи странами-производителями нефти на саммите ОПЕК 30 ноября как важный шаг по обеспечению сбалансированности нефтяного рынка. Как передает Report, помимо этого, министр энергетики считает, что нефтяные цены окончательно стабилизируются и перейдут к росту только в долгосрочном периоде после решения о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей.

"Что касается позиции Азербайджана, всем известно, что Азербайджан на президентском уровне в одностороннем порядке заявлял, что не будет повышать объемы нефтедобычи и экспорта. Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан не планирует никаких мер по наращиванию нефтедобычи", - отметил Н.Алиев.

Н.Алиев сообщил, что, возможно, официальный Баку присоединится к запланированной на 9 декабря встрече ОПЕК со странами, не входящими в картель, если получит приглашение и посчитает это необходимым: “На этой встрече ожидается обсуждение вопроса о том, в каком объеме должны сократить нефтедобычу не входящие в ОПЕК страны. Азербайджан готов принять предложение и тем самым внести свой вклад в процесс роста цен на нефть”.