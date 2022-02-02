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Азербайджан поддержит план увеличения добычи ОПЕК+ в марте

Азербайджан поддержит план увеличения добычи ОПЕК+ в марте Азербайджан поддержал решение, принятое на 25-м заседании министров стран-членов ОПЕК и не входящих в группу производителей, о продолжении в марте плана увеличения суточной добычи нефти на 400 тыс. баррелей с целью обеспечения баланса на мировом нефтяном
Энергетика
2 февраля 2022 г. 17:56
Азербайджан поддержит план увеличения добычи ОПЕК+ в марте

Азербайджан поддержал решение, принятое на 25-м заседании министров стран-членов ОПЕК и не входящих в группу производителей, о продолжении в марте плана увеличения суточной добычи нефти на 400 тыс. баррелей с целью обеспечения баланса на мировом нефтяном рынке.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Новое соглашение предусматривает увеличение ежедневной добычи сырой нефти в Азербайджане в марте 2022 года еще на 7 тыс. баррелей - до 675 тыс. баррелей, а обязательство по сокращению составит 43 тыс. баррелей.

Напомним, что на состоявшемся в июле 19-м заседании министров стран ОПЕК+ было принято решение об увеличении с августа ежедневной добычи сырой нефти на 400 тыс. баррелей в месяц, и завершении сокращения добычи на 5,8 млн баррелей в сентябре 2022 года. С мая 2022 года срок "декларации о сотрудничестве" с определенными корректировками будет продлен до конца года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC+ üzrə hasilatın artırılması planını martda da dəstəkləyəcək

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