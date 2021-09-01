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Азербайджан поддержал решение ОПЕК+

Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ Азербайджан поддержал "Декларацию о сотрудничестве" ОПЕК+, которая в том числе предусматривает повышение нашей страной добычи нефти на 7 тыс. баррелей с октября этого года
Энергетика
1 сентября 2021 г. 20:28
Азербайджан поддержал решение ОПЕК+

Азербайджан поддержал "Декларацию о сотрудничестве" ОПЕК+, которая в том числе предусматривает повышение нашей страной добычи нефти на 7 тыс. баррелей с октября этого года.

Об этом сообщили Report в Министерстве энергетики.

На 20 заседании министров ОПЕК+ было принято решение повысить добычу нефти с октября на 400 тыс. в сутки в соответствии с июльской "Декларацией о сотрудничестве".

В рамках соглашения Азербайджан повысит суточную добычу нефти на 7 тыс. баррелей, доведя ее до 640 тыс. баррелей. Обязательства по сокращению добычи, соответственно, составят 78 тыс. баррелей в сутки.

Следующее заседание стран-членов организации и государств, не входящих в ОПЕК, состоится 4 октября 2021 года.

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